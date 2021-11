“지방 살리는 예산 좀 주이소!” 이철우 경북지사, 예결위 찾아가 ‘읍소’ 전략

국회 예결위원장, 예결위 간사, 여야 원내대표 릴레이 만남



경북도 현안사업 관련 조목조목 요구

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] “국가투자예산의 틀을 획기적으로 개편해 달라. 추풍령 이남에도 사람은 산다. 수도권 중심을 벗어나 지방을 살릴 수 있는 예산에 집중해 달라!”

이철우 경북도지사가 25일 국회에 찾아가 내년도 지방예산을 늘릴 것을 요청했다.

이 지사는 국민의 힘 소속 이종배 예결위원장과 이만희 예결위 간사, 더불어민주당 소속 맹성규 예결위 간사, 김기현 국민의힘 원내대표와 윤호중 더불어민주당 원내대표를 만나 일대일 릴레이 면담을 진행했다.

그간 내년도 국비 확보를 위해 올 초부터 강성조 행정부지사를 본부장으로 한 ‘국비 모아 Dream단 T/F팀’을 운영해 기획재정부를 비롯한 중앙부처와 국회에 대응해 왔다.

국회 예결위원으로 선임된 국민의힘 소속 정희용 국회의원실에 ‘경북도 국비 지원캠프’를 설치해 정부 예산안 국회 심사를 준비하고 있다.

이 지사는 면담을 통해 경상북도의 현안 사업이 원활히 추진되도록 예산 증액에 대해 당을 초월한 협력과 지원을 요청했다.

‘영일만 횡단 구간 고속도로 사업’이 지역의 오랜 염원으로 해상교(海上橋)가 갖는 관광 효과가 클 것이라 자부하며 포항 대지진의 상처에서 벗어나기 위해서라도 반드시 정부예산에 포함되기를 희망한다고 했다.

이 지사는 또 “문경~김천 간 내륙철도사업이 제4차 국가철도망 구축계획에 포함됐다”며 “사업 시행으로 영향받을 지역민의 통행권 보장과 삶의 질 향상을 위해 국비 50억원을 신규로 반영해 달라”고 건의했다.

‘중앙선 KTX-이음 청량리~안동 간 노선’은 시·종착역을 청량리역으로 삼아 지하철 등 환승 소요 시간이 길고, 서울 중심부로의 접근성이 떨어진다며 중앙선 시·종착역을 서울역으로 변경해 줄 것과 예산 국비 20억원 편성을 요구했다.

그 밖에도 김천~거제 남부내륙철도 1100억원, 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 480억원, 경북바이오산업 단지 증설사업 59억원, 와이드밴드갭 GaN 기반 차량용 전력반도체 기반구축 30억원 등이 필요하다고 강조했다.

전기차 사용 후 배터리 인라인 자동평가센터 구축 30억원, 곤충산업 거점 단지 조성 7억원, 퍼스널케어 융합 얼라이언스 육성사업 6억원, 서대구~의성 간 대구·경북 광역철도 5억원, 국립 양묘 기술체험교육관 건립 4억원 등의 예산 반영도 요청했다.

이철우 도지사는 “내년은 코로나 위기를 극복하고 새로운 도약을 위한 원년이 되는 해가 될 것”이라며 “국가의 위기 때마다 경북이 대한민국의 중심에 서 있었다. 코로나 위기 극복도 경북이 선도할 수 있도록 국비 확보에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

