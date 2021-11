씨앤투스성진, 자사주 39만여주 소각 및 무상증자 결정

[아시아경제 이민우 기자] 씨앤투스성진 씨앤투스성진 352700 | 코스닥 증권정보 현재가 27,150 전일대비 6,250 등락률 +29.90% 거래량 2,524,668 전일가 20,900 2021.11.25 11:03 장중(20분지연) 관련기사 공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호'씨앤투스성진, 2분기 영업이익 156억…전년동기대비 36%↓씨앤투스성진, 보통주 1주당 500원 중간배당 결정 close 은 자사 보통주 39만6400주를 소각하기로 결정했다고 25일 공시했다. 소각 예정일은 다음달 1일이다. 또한 보통주 1주당 신주 2주를 배정하는 200% 무상증자를 결정했다고도 공시했다. 이에 따라 신주 1867만7768주가 발행된다. 신주배정기준일은 다음달 10일이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr