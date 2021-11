이마트, 쓱라이브서 ‘제주 특산품 특별전’

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 25일 SSG닷컴의 자체 라이브커머스 ‘쓱라이브를 통해 ‘이마트 재발견 프로젝트, 제주 6차산업 상품전’을 진행한다고 밝혔다.

재발견 프로젝트는 상품 경쟁력은 있지만 기존에 잘 알려지지 않았던 중소기업·소상공인 상품을 발굴해 이마트가 새롭게 스토리와 디자인을 입혀 판매하는 방식이다.

이번 라이브 방송에서는 감귤과즐 꾸러미와 재발견 꾸러미 세트를 판매한다. 두 꾸러미 모두 방송 중 구매 시 기존가에서 약 20% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이마트 관계자는 “이마트는 그동안 좋은 상품을 가지고 있지만 잘 알려지지 않았던 지역 기반 상품들을 재발견함으로써 판로에 어려움을 겪던 중소기업·소상공인의 판매 채널을 확대해왔다”며 “앞으로도 경쟁력 있는 물건을 고객들이 쉽게 구매할 수 있도록 다양한 판매 채널을 마련할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr