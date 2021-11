속보[아시아경제 유현석 기자] 경찰의 신변보호를 받던 전 여자친구를 스토킹하고 살해한 혐의로 구속된 김병찬(35)의 신상정보가 공개됐다.

24일 서울경찰청은 신상정보 공개 심의위원회를 개최해 김씨의 신상정보를 공개하기로 결정했다.

한편 김씨는 지난 19일 오전 11시 30분께 서울 중구 한 오피스텔에 거주하는 전 여자친구를 찾아가 흉기로 찌른 혐의로 구속됐다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr