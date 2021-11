무주군, 반디랜드 일원에 ‘신비로 사랑생태원’ 조성

야간 조명 연출로 색다른 볼거리 제공…지역경제 활성화 기대

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 설천면 반디랜드 일원에 ‘신비로 사랑생태원’을 조성해 야간경관 등 관광객들에게 색다른 볼거리를 제공할 방침이라고 24일 밝혔다.

군에 따르면 사업비 13억원(도비 3억원, 군비 10억원)을 들여 반디랜드 일원 수변 데크와 산책로 주변에 야간 조명 설치을 골자로 하는 생태원을 조성, 다채로운 생태체험과 친환경적 쉼터를 제공한다.

신비로 사랑생태원 조성 사업은 이달 말 또는 12월 초 공사에 착수해 내년 6월께 공사를 마무리할 계획이다.

특히 무주군은 산책로와 데크 등 보행로를 중심으로 백색의 안전조도를 확보해 관광객들을 위한 야간보행 환경을 개선시키기로 했다.

야간에 교량의 진·출입부의 특색이 드러날 수 있도록 설계를 하고 조명의 색상은 낮추고 주변과 조화를 이루는 빛을 연출한다는 것이다.

신비로 사랑생태원 조성공사가 마무리되면 무주를 방문하는 관광객들에게 체류형 관광지가 확보되면서 사시사철 반디랜드를 찾게 될 경우 지역경제 활성화가 기대된다.

한편, 반디랜드는 곤충박물관을 비롯해 천문과학관, 청소년 수련관, 분수대, 산책로를 보유하고 있어 무주의 ‘으뜸관광’ 실현에 큰 보탬이 되고 있다.

