대전소방, 재난현장 CCTV 정보 일원화…신속대응·지휘

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전소방본부는 ‘119통합영상플랫폼 시스템’ 구축으로 재난현장 CCTV 정보를 일원화 해 현장 상황에 신속 대응할 수 있게 한다고 24일 밝혔다.

플랫폼은 화재·구조·구급 상황 발생지 인근의 CCTV와 소방차량·드론 영상정보를 통합 확인해 현장에서 일어나는 상황을 파악·대응할 수 있도록 지원하는 데 목적을 두고 구축됐다.

플랫폼을 활용해 대전시, 국토교통부 등이 관리하는 7300여대의 CCTV와 소방차(33대), 소방드론(12대)을 통해 확보된 영상정보를 119종합상활실로 전송해 실시간 확인할 수 있게 한다는 것이다.

이를 통해 대전소방본부는 신속한 재난현장 정보수집과 분석이 가능해져 시시각각 변화하는 재난현장 상황을 관리하고 지휘하기가 용이해질 것으로 기대한다.

대전소방본부 관계자는 “플랫폼을 활용하면 각종 재난 발생 시 원활하고 효과적인 대응이 가능할 것으로 기대한다”며 "대전소방은 플랫폼을 통해 안전한 대전 만들기에 주력하겠다“고 말했다.

