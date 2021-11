노형욱 장관 "집값 조정 국면 보여…추격매수 재고해야"

노형욱 국토교통부 장관은 24일 부동산 시장 상황에 대해 집값이 조정될 국면이 보인다며 "과도한 추격매수는 재고하면 좋다"는 입장을 밝혔다.

노 장관은 이날 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "객관적인 시장지표로 보면 집값이 확실히 조정 국면에 접어든 것으로 보인다"며 이 같이 말했다.

그는 '집값이 정말 떨어지는 것이냐'는 질문에 부동산 시장이 침체됐던 2010년대 초반 상황을 거론했다. 노 장관은 "2006∼2007년 집값이 굉장히 많이 올라 고점을 찍은 뒤 집값 조정이 이뤄지면서 2012∼2013년에는 소위 하우스푸어, 렌트푸어가 사회적으로 큰 문제가 됐다"며 "당시 강남의 대치동 은마아파트나 압구정동 현대아파트의 집값이 2006년 대비 40%나 떨어졌다"고 강조했다.

집값이 항상 오를 수 만은 없고 언젠간 조정될 수밖에 없는데 점점 그 시점이 다가오고 있다는 의미다. 노 장관은 시장 지표를 통해 집값이 안정세에 접어들었다고 진단했다. 실제 한국부동산원에 따르면 서울은 12주 연속, 수도권은 9주 연속 상승률이 둔화되고 있으며 민간통계인 KB 조사에서도 매수자 우위로 심리가 돌아섰다.

노 장관은 "시중에 (주택) 매물은 계속 쌓이는데 거래는 반 토막이 나는 상황이어서 시장 지표로는 확실히 안정세 국면에 접어들고 있다"고 강조했다.

종합부동산세 인상으로 집주인의 세금 부담이 과도하게 커졌으며 결국 세입자들에게 조세가 전가될 수 있다는 지적에 대해선 '과장된 얘기'라고 일축했다. 그는 "걱정하는 마음은 이해하지만 실제로는 너무 과장된 얘기"라며 "전·월세로 사는 경우 임대차 2법 때문에 가격을 올리기가 쉽지 않고, 새로 계약하는 경우 그럴 우려가 있는데 전세시장도 매물이 쌓이면서 가격이 안정화되는 추세를 보이고 있다"고 말했다.

집주인들의 종부세 불만에 대해서도 "시세로 16억원 정도 이하는 종부세 부담이 없고, 1가구 1주택의 경우 장기거주나 고령자 등의 여러 공제 혜택을 받으면 최대 80%까지 공제된다"며 부담이 크지 않을 것이라고 말했다.

이어 노 장관은 지난해 8·4 대책과 올해 2·4 대책을 언급하면서 "정부가 장기적으로 공급하는 주택 물량이 205만호에 달한다. 분당, 일산, 평촌 등 1기 신도시를 다 합쳐서 30만호인데 1기 신도시의 7개에 해당하는, 결코 적지 않은 물량"이라고 말했다.

