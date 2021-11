에몬스가구, '고객감사 페스타' 행사 개최

한국품질만족지수 1위 10년 연속 선정 기념

[아시아경제 김종화 기자] '표정있는가구' 에몬스가 한국품질만족지수 1위 10년 연속 선정을 기념해 '고객감사 페스타' 행사를 다음달 31일까지 진행한다고 밝혔다.

에몬스는소파, 침대, 식탁, 학생 가구를 행사제품에 한해 30% 할인한다. 행사제품에는 베이직한 디자인으로 올 한해 고객들에게 꾸준히 사랑받아 온 에몬스 스테디셀러 제품인 비욘드 리클라이너 소파, 원목과 패브릭의 조화로 휴양지의 공간을 옮겨 놓은 듯 한 분위기를 연출하는 시에스타 소파 등이 포함됐다.

또 자녀들의 새 학기를 미리 준비할 수 있도록 에버린 학생 가구 시리즈와 천연 대리석과 월넛 컬러의 원목의 조화가 고급스러운 리브스 식탁, 내츄럴한 원목의 모스트 식탁, 원목 침대 끌로에 시리즈 등도 행사제품에 한해 30% 할인된 가격으로 구입할 수 있다.

노현관 에몬스가구 홍보부장은 "한국품질만족지수 1위 10년 연속 선정과 한 해 동안 보내주신 성원에 감사로 답하며 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하는 행사를 기획했다"고 전했다.

