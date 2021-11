전세계 기관투자자들 "기후변화는 ESG 핵심…투자전략 반영은 어려워"

맥쿼리자산운용그룹 설문결과

[아시아경제 이민지 기자]전세계 기관투자자들은 기후변화를 핵심 ESG 이슈로 고려하고 있으나 대다수가 기후변화 리스크를 투자 포트폴리오에 반영하는 데 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

24일 맥쿼리자산운용그룹이 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 절반 이상은 기후변화를 주요 ESG 요인으로 꼽았으나, 47%만이 투자종목의 탄소배출을 일부 또는 전부 추적하고 있는 것으로 드러났다. 전제 중 응답자 중 46%는 투자종목의 기후변화 관련 물리적 리스크 및 이행 리스크에 대응하지 않는 것으로 나타났다.

응답자의 30%만이 2050년까지 투자 포트폴리오의 탄소중립(net zero)을 달성할 계획이라고 밝혔다. 유럽, 중동, 아프리카 및 호주, 뉴질랜드의 투자자의 경우 투자종목의 기후변화 리스크 해결에 타 지역 대비 다소 적극적이었고, 아시아, 미주의 투자자의 경우 향후 수년간 기후 분석 및 자산배분 고도화를 통해 ESG 투자를 가속화할 계획인 것으로 나타났다.

필 피터스 맥쿼리자산운용그룹의 클라이언트 솔루션 그룹 대표는 “이번 설문조사 결과는 기관투자자들이 기후변화에 따른 물리적 리스크와 이행 리스크가 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 파악하고 관리하는 데 많은 애로사항을 겪고 있음을 시사하고 있다”고 말했다. 이어 그는 “앞으로 자산보유자와 자산운용사는 ESG와 관련된 기존 리스크와 기회요인 뿐만 아니라 향후 예상되는 리스크와 기회요인을 철저히 파악, 평가, 관리하면서 투자자의 ESG 투자를 지원하는 데 핵심적인 역할을 담당하게 될 것“이라고 설명했다.

설문조사 대상 기관투자자 대다수는 지난 2년간 ESG 결과물을 분석, 공개하고 지속가능성 방식을 접목하는 상품에 투자 비중을 확대하는 등, 기존 투자 방식을 개선시키고 있다고 응답했다. ESG 전담 기능부서를 보유하고 있다고 응답한 기관의 비중은 맥쿼리자산운용그룹이 직전 서베이를 한 2019년 이후 47%에서 59%로 증가했다. 응답자의 89%는 향후 2년간 ESG에 더욱 주력할 예정이며, 응답자 대다수는 긍정적인 지속가능성 전략이 수익률을 한층 개선시킬 수 있다는 점에 동의했다.

응답자 82%는 지속가능성 방식을 접목하는 투자 전략에 자금 약정을 확대할 계획이고, 77%는 특정 ESG 결과물을 목표로 하는 상품이나 자산운용사에 약정을 확대할 계획이라고 응답하는 등, ESG의 중요성이 증가함에 따라 자산배분 과정에 ESG가 더욱 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

한편, 이번 설문조사는 자산운용사, 은행, 컨설팅 회사, 투자자문사, 재단·기금, 보험사, 연기금 등 글로벌 실물자산 기관투자자 180곳(운용자산 합계 21조 달러 이상)을 대상으로 진행했다.

