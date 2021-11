[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 흉기를 든 50대 남성이 출동한 경찰차에 뛰어들어 자해소동을 벌였다. 경찰은 남성을 제압한 뒤 경찰서 대신 병원으로 이송했다.

24일 부산 남부경찰서에 따르면 23일 오전 9시께 A씨는 흉기를 들고 남구 용당동 거리에서 돌아다니다 시민의 신고를 받았다.

경찰은 112신고를 접수하고 현장에 출동해 A씨를 발견한 뒤 흉기를 내려놓으라고 설득했다.

경찰을 본 A씨는 갑자기 경찰차 뒷자리에 올라타 들고 있던 흉기로 자해를 했다.

경찰이 A씨를 곧바로 제압해 다행히 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨를 응급 입원 조치했고, 회복하는 대로 조사할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr