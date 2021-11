삼성SDI, KAIST·한양대와도 인재양성과정 협약…차세대 인력 확보 '총력'

[아시아경제 정현진 기자] 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 737,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 746,000 2021.11.24 07:40 장시작전(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close 가 서울대, 포스텍에 이어 KAIST(한국과학기술원), 한양대 등과 잇따라 인재양성과정 협약을 맺고 차세대 배터리 전문 인력 확보를 위한 총력전에 나섰다.

삼성SDI는 22일 KAIST와 'KAIST-삼성SDI 배터리 인재양성과정'을, 이튿날인 23일에는 한양대와 '한양대-삼성SDI 배터리 인재양성과정' 협약을 맺었다고 밝혔다. 지난 3일 포스텍, 지난 17일 서울대와 각각 배터리 인재양성 협약을 체결한 데 이어 협약 대상 학교를 확대한 것이다.

삼성SDI는 4개 대학과의 협약을 통해 2022학년부터 10년간 학사 200명, 석·박사 300명의 장학생을 선발할 예정이며 선발된 장학생들에게는 삼성SDI 입사가 보장된다.

개별 대학별로 보면 한양대는 2022학년도부터 10년간 삼성SDI 장학생 200명을 선발하고 차세대 배터리 기술 개발을 위한 맞춤형 교육을 진행한다. 대상자는 한양대에서 배터리 융합전공을 이수하고 삼성SDI 입사를 희망하는 학부생이다. 해당 과정을 이수하는 학생들에게는 장학금이 지급되며 해당 학생들은 졸업과 동시에 삼성SDI에 입사하게 된다.

KAIST는 석·박사 과정에 선발된 학생들이 배터리 과목 이수와 함께 삼성SDI의 산업 현장 탐방, 회사 과제와 실험 참여 등 현장 중심의 연구를 수행할 예정이다. 이들에게는 학위 과정 등록금을 비롯한 별도의 개인 장학금이 지급되며 학위 취득과 함께 삼성SDI 입사가 보장된다. 이 과정에는 카이스트 생명화학공학과, 신소재공학과, 전기전자공학부, 기계공학과, 전산학부, 화학과, 조천식녹색교통대학원에서 40여명의 교수진이 참여한다.

삼성SDI는 국내 유수 대학들과 연이어 배터리 인재 양성을 위한 협약을 체결한 이유로 미래 인재 확보와 산업 생태계 구축의 필요성을 통감했기 때문이라고 설명했다. 삼성SDI 전영현 사장은 지난 6월 한 행사장에서 "이차전지 산업이 성장하고 있으나 인력은 부족한 상황"이라며 인재 확보의 필요성과 정부 차원의 지원을 촉구한 바 있다.

삼성SDI의 이 같은 행보는 차세대 배터리 인재 양성을 위한 산학 협력의 확산과 함께 글로벌 배터리 시장에서의 경쟁력 제고에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 삼성SDI는 매해 매출의 7% 수준을 연구개발(R&D)에 투자하고 있다. 올해 3분기 누적 R&D 비용은 6437억 원으로 역대 최대치를 기록했다.

