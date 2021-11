"대통령도 오던 곳인데…" DJ도 찾은 을지로 맛집 '양미옥'…화재로 전소

"이렇게 허무하게 사라지나" 인근 시민들 씁쓸한 반응

지난 1992년 '노포 거리'서 개업, 20년 넘게 자리 지켜와

DJ도 생전 단골…"꼭 부인과 함께 오셨다"

서울시 재개발 당시 철거될 뻔하기도

양미옥 입구에 걸린 김대중 전 대통령 부부(오른쪽), 탁승호 대표 부부 사진 / 사진='somewhere in time' 블로그 캡처

[아시아경제 임주형 기자] "참 안타깝네요", "약속도 다 취소해야겠습니다."

서울 중구 을지로 3가의 대표 맛집으로 손꼽히는 '양미옥'이 화재로 불타 시민들에게 안타까움을 주고 있다. 이 식당은 과거 고(故) 김대중 전 대통령도 생전 즐겨 찾을 만큼 유명했던 '을지로 명소'로 유명하다. 지난 수십년 동안 인근 직장인들의 허기를 달래주며 '생활문화유산'으로 지정되기까지 했으나, 이번 화재로 인해 큰 피해를 보게 됐다.

소방당국에 따르면 23일 오후 7시50분께 양미옥 2층에서 연기가 난다는 신고가 접수, 서울 중부소방서가 출동해 진화작업을 벌였다. 화재로 식당 직원·손님 등 총 84명이 대피했고, 이 가운데 2명이 경상을 당했다. 2층에서 시작된 불은 1층까지 번져 건물 1·2층이 전소했으며, 인접 건물 2층까지 옮겨갔다.

소방당국은 진화인력 247명, 차량 60대를 동원해 불을 껐다. 또 경찰과 협력해 정확한 화재 발생 원인 및 재산피해 규모를 조사할 방침이다.

양미옥에 화재가 발생했다는 소식을 접한 시민들은 안타깝다는 반응을 보였다. 조만간 지인들과 함께 양미옥에서 술자리를 가질 예정이었다는 50대 직장인 A씨는 "어제 양미옥에 불이 났다는 뉴스를 듣고 깜짝 놀랐다"며 "오랜 시간 서울 시민들의 추억이 서린 곳인데 이렇게 허무하게 사라져선 안 된다"라고 씁쓸해 했다.

시민 B씨(32)는 "양미옥은 을지로에서 한번쯤 꼭 들러야 하는 명소였다"라며 "시간이 오래 걸려도 좋으니 다시 복원되서 문을 열었으면 좋겠다"라고 말했다.

양미옥은 지난 1992년 을지로 '노포 거리'에 개업한 곱창구이 전문점으로 올해로 29년째 영업을 하고 있었다. 숯불을 이용해 곱창을 구워 맛이 뛰어난 것으로 알려졌으며, 항상 시민들의 발길이 끊이지 않았던 것으로 전해졌다.

김 전 대통령도 생전 180여회 찾을 만큼 이 식당의 단골이었다. 식당 입구에는 김 전 대통령이 부인인 이희호 여사와 함께 찍은 사진이 걸려 있다.

지난 2005년에도 김 전 대통령 내외는 결혼 43주년 기념으로 양미옥을 찾은 것으로 알려졌다. 양미옥 탁승호 대표는 지난 2009년 한 매체와 인터뷰에서 "김 대통령은 한달 서너번, 손님이 붐비지 않는 점심에 식당을 방문했다"며 "늘 이 여사님과 함께 오셨고, 오시면 양곱창을 2인분 드셨다. 이 여사님은 물냉면을 좋아하셨다"라고 당시 상황을 회상하기도 했다.

지난 2019년에는 서울시가 이 지역 일대 재개발을 추진하면서 역사 속으로 사라질 뻔하기도 했다. 그러나 양미옥을 포함한 일부 노포 상인들이 철거를 거부하면서 재개발은 무산됐고, 이후 양미옥은 '생활문화유산'으로 지정돼 보존 가치를 인정받았다.

철거 위기부터 코로나19 대유행까지 여러 역경을 견뎌낸 양미옥이었으나, 결국 23일 화재로 인해 식당 건물 1·2층이 모두 불탔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr