경북 포항시, ‘2021 그린백신 포럼’ 개최

차별화된 바이오산업 증진 집중 … 그린백신 실증지원센터 건립 앞둬

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 포항시가 경상북도와 포스텍, 포항테크노파크, 한국단백질소재연구조합과 함께 23일 ‘2021년 그린백신 포럼’을 개최했다.

‘그린백신’은 식물을 생산 플랫폼으로 활용해 만드는 재조합 단백질 백신을 의미하며 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 한국생명공학연구원(KRIBB)이 발표한 미래 유망기술로 선정됐다.

포항시는 그린백신과 그린바이오산업 육성에 집중해 오는 12월에 포항융합기술산업지구 내 식물 백신 개발 기업 지원과 식물 백신 생산을 위한 그린백신 실증 지원센터의 건립을 앞두고 있다.

포럼에는 이강덕 시장을 비롯해 포스텍, 경상대학교, 농촌진흥청, 한국생명공학연구원과 관련 기업 관계자 30여명이 참석했다.

그린백신 개발과 관련한 산업계와 학계, 연구 분야에서의 최신 연구주제를 발표하고 토론과 질의응답을 거쳐 향후 그린백신 산업의 연구 동향과 발전 방향을 논의했다.

그린바이오로직스 기반 감염병과 희귀병의 대응기술개발에 대한 부처 공동 기획과제를 선정하는 공청회도 진행됐다.

이강덕 시장은 “그린바이오는 고부가가치 창출이 가능한 유망 기술”이라며 “그린바이오산업이 다른 지역과 차별화된 포항만의 강점이 되도록 지원하겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr