전북 코로나19 예방접종 완료자 80% 넘어

11월 22일 0시 기준, 2차 접종자수 143만5300여명…12세 이상 접종대상 인구의 88.08% 해당

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전라북도 코로나19 예방접종 2차 접종자 수가 143만명을 넘기며 전 도민의 80% 이상이 접종을 마친 것으로 집계됐다.

전북도는 22일 0시 기준 누적 1차 접종자가 150만3161명으로 도민의 83.85%에 해당하며, 이중 143만5301명이 접종을 완료(80.06%)했다고 발표했다.

이는 12세 이상 접종대상 인구의 92.24%(접종 완료 88.08%)에 해당한다.

전북도는 첫 접종을 시작한 이후 약 10개월 동안 안전한 예방접종을 위해 헌신해주신 의료진과 보건소 관계자, 무엇보다도 가족 건강과 공동체 안전을 위해 적극적으로 접종에 참여해주신 도민들이 있었기에 가능했다고 설명했다.

아울러 델타 변이 확산으로 백신효과가 감소하고, 접종 후 시간이 지남에 따라 돌파감염이 증가하고 있어 ‘면역을 일시에 증강시켜주는 추가접종’이 반드시 필요하다고 강조했다.

특히, 중증·사망위험이 높은 요양병원·요양시설 등 감염취약시설 입원·입소자, 60세 이상 고령층 등 고위험군은 추가접종이 건강과 생명을 지키는데 매우 중요하므로, 기본접종 완료 후 4개월 되는 시점에 추가접종을 적극적으로 받아주실 것을 간곡히 요청했다.

추가접종 대상자는 11월 22일부터 코로나19 예방접종 사전예약 누리집과 누리소통망(SNS, 카카오·네이버) 당일예약 서비스를 통한 잔여백신으로 예약 및 접종이 가능하다.

또한 접종 간격이 단축됨에 따라 사전예약 시기가 도래하면 개별적으로 문자를 통해 대상 여부 및 사전예약 방법이 안내된다.

