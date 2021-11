[아시아경제 김유리 기자] 갤러리아백화점은 명품관에서 오는 22일까지 '트레져 마스터피스 전시회'를 진행한다. 이번 전시에서 선보이는 대표적인 하이주얼리 상품은 쇼파드의 '옐로우 다이아몬드 유니크피스 워치&링'이다. 각각 148개, 433개의 다이아몬드와 2개의 컬러 다이아몬드로 세팅된 국내 단독 상품이다. 시계는 17억6000만원대, 반지는 12억5000만원대다. 한편 보물을 의미하는 '트레져'를 주제로 한 이번 전시회에서는 국내 단 한 점 뿐인 하이주얼리·워치 등 총 80억원 상당의 상품 22개를 선보인다.

