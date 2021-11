백악관 주치의 "바이든 건강, 직무 수행 적합한 수준"

[아시아경제 김유리 기자] 조 바이든 미국 대통령의 건강 상태가 직무 수행에 적합한 수준이라는 진단이 19일(현지시간) 나왔다.

바이든 대통령 백악관 주치의인 케빈 오코너는 이날 바이든 대통령이 받은 건강 검진 결과에 대해 이같은 소견을 밝혔다고 AP통신 등이 보도했다.

바이든 대통령은 78세로 생일인 20일이면 79세가 된다. 역대 최고령 대통령 당선인인 바이든은 나이로 인해 종종 건강에 관한 우려의 목소리가 나왔다. 오코너 주치의는 "대통령은 건강하고 활기찬 78세 남성으로 대통령 직무를 성공적으로 수행하기에 적합하다"고 밝혔다.

다만 바이든 대통령의 걸음걸이가 과거보다 더 뻣뻣해졌다고 말했다. 이 현상은 1년 전 발 골절과 척추 관절염, 발의 일부 감각을 못 느끼는 경증 말초신경병증의 결과라고 진단했다. 헛기침 빈도가 늘고 정도가 심해진 데 대해선 위식도 역류의 증상이라고 판단했다.

오코너 주치의는 이날 검진 때 대장에서 맹장으로 이어지는 부분인 상행 결장에서 3㎜ 크기의 용종 1개를 어렵지 않게 제거했다고 말했다. 이 용종은 양성으로 보이지만 조직학적 평가는 내주 초 완료될 것이라고 덧붙였다.

바이든 대통령은 이날 메릴랜드주 월터 리드 군병원에서 5시간 동안 정기 건강검진을 받았다. 대장내시경을 위해 마취를 한 85분간은 카멀라 해리스 부통령이 대통령 권한대행을 맡았다.

