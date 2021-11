정용진 부회장, 연일 SNS에 "공산당 싫어"

[아시아경제 임춘한 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 연일 '공산당이 싫다' 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올리고 있다.

정 부회장은 19일 자신의 인스타그램에 '공산당' 발언으로 인한 주주 피해, 소비자 반감 우려를 전하는 뉴스 보도 화면을 올리며 '콩콩 그래도 콩콩콩콩 콩콩콩'이라고 적었다. 이어 '하나만 먹어도 배부른 후토마끼 먹음. 난 오늘도 콩콩콩콩 콩콩콩'이라는 글과 함께 사진을 올렸다. '콩'은 공산당을 우회적으로 언급한 표현으로 보인다.

앞서 정 부회장은 지난 15일 '난 공산당이 싫어요'라는 해시태그를 붙인 글을 올린 이후 계속 관련 게시물을 내놓고 있다. 17일에는 중국인들의 신세계 계열사 불매 운동 가능성을 언급한 기사를 캡처한 사진과 함께 '난 콩이 상당히 싫다'고 했다.

18일에는 자신의 사진과 함께 다시 한번 더 '난 콩 상당히 싫습니다 #노빠꾸'라고 올렸고, 등받이에 'DUO BACK'이라고 적힌 의자 사진을 올리며 "Duo를 no로 바꿔야겠다"라는 글도 올렸다. '노빠꾸'는 뒤로 물러서지 않겠다는 '노백'(No Back)을 소리 나는 대로 쓴 말로 자신의 의견을 굽히지 않겠다는 뜻으로 해석된다.

