[아시아경제 이관주 기자] 국가인권위원회는 22~24일 '2021 아동인권 보고대회'를 개최하고 인권위 유튜브 채널을 통해 중계한다고 19일 밝혔다.

인권위는 2017년부터 매년 11월 19일 '세계 아동의 날'에 즈음해 아동권리에 대한 관심을 촉구하고자 아동인권 보고대회를 개최하고 있다.

이번 보고대회에서는 우리나라의 유엔 아동권리협약 비준 30주년을 맞아 유엔 아동권리협약의 국내 이행을 점검한 결과를 공유하는 한편, 코로나19 등 재난상황 및 디지털 환경에서의 아동인권 보호 방안을 주제로 논의를 진행할 예정이다.

