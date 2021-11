신테카바이오-JW중외제약, AI 활용 혁신신약개발 공동연구 MOU

[아시아경제 유현석 기자] AI 기반 신약개발 회사 신테카바이오 신테카바이오 226330 | 코스닥 증권정보 현재가 11,200 전일대비 900 등락률 +8.74% 거래량 532,379 전일가 10,300 2021.11.19 09:59 장중(20분지연) 관련기사 신테카바이오, KT와 손잡고 'AI슈퍼컴센터' 구축신테카바이오 김태순 사장 사임…신임 사장에 조혜경 성대 약대 교수 대량생산 계약체결! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주 딱! 말씀드립니다 close 는 JW중외제약과 인공지능(AI)을 활용한 신약개발 공동연구를 위한 상호협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 MOU 체결을 계기로 JW중외제약과 공동으로 질병 원인 단백질을 대상으로 하는 신약 후보물질 공동연구에 착수하기로 하였다. 또 미충족수요가 높은 치료제 연구개발 과제 발굴은 물론 AI를 활용한 신약개발 연구 가속화에 있어 지속적인 협력 관계를 유지하기로 했다.

정종선 신테카바이오 대표는 “JW중외제약과의 우호적인 협력관계를 공고히 하고, 자사의 딥매처(DeepMatcher®) 솔루션을 활용해 특정 타깃 단백질을 대상으로 한 신약개발 공동연구에 들어가는 등 협력 범위를 넓히게 돼 매우 기쁘다“며 “앞으로 양 사간의 긴밀한 협력으로 앞으로 AI 기반 신약개발 분야에서 혁신적인 성과를 낼 수 있도록 적극 힘쓰겠다”고 말했다.

이성열 JW중외제약 대표는 “기초과학의 발달로 새로운 단백질 경로와 질병과의 상관관계가 규명되면서 이를 타깃으로 하는 신약개발 선점 경쟁이 치열하다”며 “신테카바이오의 빅데이터, AI 기반 기술을 바탕으로 신규 기전의 환자 맞춤형 신약 개발의 속도를 높여나갈 것”이라고 말했다.

한편 딥매처는 신테카바이오가 독자적으로 개발한 합성신약 후보물질 발굴 AI 플랫폼으로, 타깃 단백질과 약물이 결합하는 실제 물리적 환경 변화에 따라 3차원 결합구조를 시뮬레이션하여 결합여부를 예측하며 자체적으로 보유한 슈퍼컴퓨팅 인프라를 통해 신속한 스크리닝이 가능한 것이 특징이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr