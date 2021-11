권상순 르노삼성 연구소장, 한국자동차공학회 신임회장 취임

[아시아경제 이창환 기자] 르노삼성자동차는 권상순 르노테크놀로지코리아 연구소장이 한국자동차공학회 신임회장에 선출됐다고 19일 밝혔다.

한국자동차공학회는 18일 여수엑스포컨벤션센터에서 실시한 추계학술대회에서 2022년도 제35대 회장으로 권상순 소장을 선출했다.

한국자동차공학회는 국내 완성차 5개사를 포함한 700여개의 기업, 연구소, 도서관 등 법인 및 단체회원과 3만8000명의 개인회원이 가입돼 있는 자동차 관련 국내 최대 학회다.

권 신임회장은 1994년 삼성자동차로 경력 입사한 뒤 SM3, SM3 Z.E., 르노 플루언스 차량 개발의 총괄 엔지니어를 역임하는 등 르노삼성자동차의 성공적인 제품 개발에 크게 기여했다.

2015년 르노그룹 최초의 한국인 연구소장으로 발탁돼 르노삼성자동차의 대표차종인 SM6, QM6, XM3의 개발을 총 지휘하고 있다. 이후 2016년부터는 르노그룹의 아시아-태평양 지역 엔지니어링을 총괄하는 역할까지 맡고 있다.

경기도 용인에 위치한 르노테크놀로지코리아는 현재 전세계 르노그룹 연구소 중 프랑스 연구소와 더불어 다양한 세그먼트의 신차 개발에 참여하는 글로벌 연구소다. 르노테크놀로지코리아는 대구 지능형자동차부품주행시험장 내에 아시아-태평양 지역의 르노그룹 차량 시험센터도 구축해 전반적인 차량 시험까지 수행하고 있다.

