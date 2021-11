CJ푸드빌 빕스 얌 딜리버리, 카카오톡 선물하기 입점

[아시아경제 문혜원 기자]빕스는 배달 전용 브랜드 ‘빕스 얌 딜리버리’가 카카오톡 선물하기에 입점하고 다양한 프리미엄 배달 메뉴를 선물용으로 선보인다고 19일 밝혔다.

사회적 거리두기로 가정에서 안전하고 편안하게 모임을 즐기려는 수요를 반영해 배달 전용 메뉴로 구성했다. 인원별로 최적화한 메뉴와 고급스러운 패키지로 집에서도 파티 분위기를 즐길 수 있게 했다.

‘폭립얌파티 세트’는 바비큐폭립, 얌페투치니, 멜팅콰트로 치즈피자, 얌브레드 2개로 구성해 3~4인이 푸짐하게 즐길 수 있다. 스테이크를 중심으로 홈파티 분위기를 만끽할 수 있는 2인 세트 구성도 강화했다. ‘안심 스테이크 2인 세트’와 ‘블랙페퍼 스테이크 2인 세트’는 각각 안심 스테이크와 블랙페퍼 채끝 스테이크를 메인으로 얌페투치니, 얌브레드와 함께 구성한 메뉴다.

세트 메뉴 외에 싱글 플래터 및 단품 메뉴도 마련했다. ‘스테이크 싱글 플래터’, ‘쉬림프 싱글 플래터’는 잠발라야 라이스와 감자튀김을 곁들여 혼자서도 든든하게 즐길 수 있는 메뉴다. ‘바비큐폭립’, ‘쉬림프 알리오올리오’, ‘수란톡 명란 까르보나라’, ‘페퍼로니 피자’ 등 대표 단품 메뉴와 ‘훈제연어 RMR’ 제품까지 만나볼 수 있다.

빕스 얌 딜리버리 제품은 카카오톡 선물하기에서 빕스나 제품명을 검색해 구매, 선물할 수 있다. 선물 교환권은 카카오톡 주문하기로 즉시 주문할 수 있으며 매장 방문 후 교환도 가능하다. 단 훈제연어 RMR 제품은 매장에서만 교환할 수 있다.

