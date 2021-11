신세계TV쇼핑, 하와이 자유여행 상품 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 단계적 일상회복(위드 코로나) 조치에 발맞춰 해외여행 상품 판매를 재개한다고 19일 밝혔다.

신세계TV쇼핑은 이날 오후 9시30분 한진관광과 손잡고 모바일 방송과 카카오쇼핑 라이브에서 ‘하와이 자유여행 에어텔’ 상품을 판매한다. 모두 와이키키 해변 앞에 위치한 숙소이며, 전 일정은 호텔 조식을 포함한다.

백신 접종 완료 후 올해 12월1일부터 내년 3월30일까지 자유롭게 이용할 수 있다. 하와이 현지 유전자증폭(PCR) 검사 예약과 가이드 동행 서비스를 포함하는 상품으로(검사비용 별도) 고객 이용 편의를 높였다. 추가 비용 없이 최대 1억원의 프리미엄 여행자 보험 가입 혜택도 준비했다. 방송 중 결제 시 전 고객에게 신라면세점 뷰티 키트와 스타벅스 아메리카노 기프티콘 및 추첨을 통한 숙소 오션뷰 업그레이드 등 특별 혜택을 제공한다.

신세계TV쇼핑 관계자는 “그간 코로나19로 미뤄두었던 신혼여행이나 커플 여행을 준비 중인 고객들을 위해 이번 하와이 자유여행 상품을 준비했다”며 “합리적인 가격대로 구성되어 있어 고객들로부터 큰 호응을 얻을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

