암 관련 의료서비스 피해구제 37.8% '오진'…폐암이 최다

한국소비자원, 2017년~2021년 6월 분석 결과

[아시아경제 임춘한 기자] 건강검진 및 진료 과정에서 암을 다른 질병으로 오진하거나 발견하지 못해 피해를 호소하는 사례가 꾸준히 접수되고 있는 것으로 나타났다.

19일 한국소비자원에 따르면 2017년부터 지난 6월까지 접수된 암 관련 의료서비스 피해구제 신청은 총 347건이었다. 이 가운데 암 오진 사례는 37.8%(131건)로 '암을 암이 아닌 것으로 진단'한 경우가 87%(114건), '암이 아닌데 암으로 진단'한 경우가 13%(17건)였다.

오진 사례의 암 종류는 폐암이 19.1%로 가장 많았고 이어 위암(13%), 유방암(12.2%), 간암(9.2%) 등의 순이었다. 여성은 유방암, 남성은 폐암을 오진한 경우가 많았다. 이상 증상이 있어 진료를 받는 과정에 오진이 발생한 사례가 62.6%였고, 건강검진 도중 오진한 경우가 22.1%였다. 건강검진 이후 암 여부를 판단하기 위한 추가 검사에서 오진이 발생한 사례도 15.3%였다.

오진 사례 중 병원 책임이 인정된 78건을 분석한 결과 정확한 진단을 위해 추가 검사가 필요했으나 하지 않은 경우가 39.7%, 영상 검사 판독 오류가 30.8%였다. 암 오진으로 입은 피해는 상태 악화(53.8%), 치료 지연(33.3%)이 주를 이뤘다.

소비자원은 암 오진 사례를 예방하기 위해 검사 결과를 이해하기 어려우면 상세한 설명을 요구하고, 새로운 증상이 발생하거나 이상 증상이 지속되면 다시 진료를 받는 것이 좋다고 조언했다.

