개그맨 강성범 "이재명 지지율 빠지면 '끔찍한 세상' 온다" 호소

[아시아경제 나예은 기자] 대표적인 친여 성향 개그맨 강성범이 "뭉치면 우리도 힘이 세진다"며 이재명 더불어민주당 대선 후보에 대한 지지를 호소했다.

강성범은 지난 18일 유튜브 채널에 '기죽지 마세요 우리가 맞습니다'라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 최근 한 언론사에서 보도한 '이재명 부인 김혜경씨 첫 외출 포착' 기사를 언급하며 "언론사는 오보를 인정하고 기사 삭제하고 사과문을 냈다. 진정성 있는 사과로 보였다. 근데 중요한 것은 그 사과문에 사람들은 관심이 없다"고 말했다.

이어 "여기에 핵심이 있다. 그들이 진짜라고 우기면서 버티던 그 시간 동안 제목으로만 뉴스를 소비하는 사람들은 김혜경씨 얼굴에 무슨 큰 문제가 있는 것처럼 뇌리에 턱~하니 박혔을 것이고 '그 원인은 이재명일 것이다'라는 생각들을 했을 것이다. 왜? 그 기사와 사진으로 정치언론들이 부풀려버리는 작업을 열심히 했으니까"라고 주장했다.

그러면서 "혼절하면서 얼굴이 째질 정도로 부상을 당했으면 당연히 멍도 들어있을 것이다. 그 멍자국을 찍고 싶었을 것이다. 그래 놓고 '때렸다'는 이미지를 새기고 싶었던 것"이라며 "절반의 성공은 했다. 다른 사람의 얼굴 다 가린 사진을 보여주고 '뭔가 있나 보다' 까지는 해낸 것"이라고 덧붙였다.

또 강성범은 "그렇게 민주당 대선 후보의 이미지는 또 바닥으로 떨어지게 됐다. 그러면 이렇게 누군가에게 피해를 입힌 해당 언론은 어떤 피해를 입을까. 이거 소송해도 벌금 찔끔 내고 말 것"이라며 "그래서 언론에 책임감을 좀 주자고 언론중재법을 만들라고 했는데 언론의 협박에 민주당이 겁을 먹고 없던 일이 됐다. 다시 한다고 합니다만, 의미가 없다. 이미 누더기가 되었으니까"라고 말했다.

그는 "대부분의 언론들이 국민의힘에 운명을 걸었기 때문에 뒤가 없는 것 안다"며 "정치 쪽에 오래 계셨던 분들은 저한테 '언론 탓 할 거 없어', '예전부터 그랬어'. 근데 예전부터 그랬다고 그냥 놔두면 되느냐. 그러니 점점 더 힘이 세지죠. 이거 친일파 청산 안 한 거랑 똑같지 않나"라고 토로했다.

아울러 "그냥 놔뒀다가 그들이 대한민국의 주인이 되어버렸다. 계속 뭐라고 해야죠. 뭉치면 우리도 힘이 세질 것 아닌가. 이재명 후보도 '시민이 언론이 되어달라'고 부탁했다"며 "계속 말씀드리지만, 지지율 빠진다고 넋 놓고 있으면 끝난다. 아주 끔찍한 세상이 온다" 민주당 지지자들의 결집을 호소했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr