광양경제청, 국제첨단소재 융복합기술대전 참가

11월17~19일 코엑스, 금속·화학·이차전지 국내외 기업 투자상담

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양만권경제자유구역청(청장 송상락, 이하 광양경제청)은 11월17일부터 19일까지 코엑스 D홀에서 개최되는 ‘제9회 국제첨단소재 및 융복합기술대전’에 참가하여 기능성화학, 그린에너지, 금속소재·부품 등전략산업 거점의 투자환경을 알리고 기업 상담에 나선다고 밝혔다.

이번 전시회는 국내 유일 첨단소재 전문전시회로 금속, 화학, 세라믹, 탄소, 나노, 이차전지, 디스플레이 등 첨단소재 분야 8개국 130개사가 참여한다.

광양경제청은 이번 전시회에 광양만권경제자유구역(GFEZ*) 홍보부스를 설치하고 율촌, 황금, 세풍, 대송산단 등 GFEZ 입주 여건과 투자환경의 장점을 홍보하는 등 전시회에 참가하는 소재 분야 국내외 기업을 대상으로 개별 상담 활동을 추진한다.

송상락 광양경제청장은 “화학, 철강, 이차전지 등 소재 분야 강점을 갖춘 GFEZ가 첨단소재 산업의 주요 생산기지로 자리잡아 지역발전을 선도할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr