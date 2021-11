KT, '갤럭시 워치4' 구매하면 '갤럭시 버즈2' 할인

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 31,100 2021.11.18 09:19 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "KT, 연초까지 4만원 돌파 전망"[클릭 e종목]통신주, 내년에 계단식 상승합니다…비중 확대이통사, '미래 잠재고객' 51만 수험생 공략 3社 3色 이벤트 close 가 ‘갤럭시 워치4’ 구매자 대상 ‘갤럭시 버즈2’ 할인 행사를 진행한다.

KT는 18일부터 전국 KT매장 및 공식 온라인몰 KT샵에서 워치4를 구매하는 고객 대상으로 버즈2 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

KT에서 버즈2를 구매하면 최대 5만원(25% 할인쿠폰 + KT 멤버십포인트 최대 10% 사용)까지 할인 받아 9만9000원에 구매할 수 있다. 또 지니뮤직 단독재생 기능을 경험해 볼 수 있도록 지니뮤직 스마트음악감상 1개월 이용권도 함께 증정한다. 이번 프로모션은 12월 1일까지 진행된다.

지금까지는 스마트폰에 지니뮤직 앱이 설치된 상태에서 워치와 연동해 지니뮤직 음악 서비스를 이용했지만, 이번 기능 업데이트로 스마트폰 없이 워치4에서 지니뮤직 앱을 단독 실행할 수 있다. 단 워치4가 무선 네트워크에 연결된 상태여야 한다. 이 기능은 워치4에서 구글 플레이스토어를 통해 지니뮤직 앱을 새로 내려받거나 지니뮤직 앱 업데이트를 하면 기능이 활성화된다.

김병균 KT 디바이스본부장(상무)는 "KT에서 워치4를 구매하여 이용하는 고객들에게 지니뮤직과 연계한 더 편리한 기능을 제공해 더욱 편리한 스마트 라이프를 누릴 수 있을 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr