이준석 "김한길 영입, 반문(反文) 집합소 우려...판단 잘해야"

[아시아경제 김서현 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 대선후보의 김한길 전 새정치민주연합 대표 영입 추진과 관련해 "반문(反문재인) 집합소처럼 되면 2020년 총선의 재판이 될 수도 있다"고 말했다.

이 대표는 17일 CBS라디오 '한판승부'에 출연해 "통합을 진행한다 하더라도 콘셉트가 잘 잡혀야지 국민들에게 효과가 있는 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "상징성 있는 인사와 실무를 하는 인사는 구분해야 된다"며 박근혜 전 대통령 때 영입됐던 김경재·한광옥 등 동교동계 인사를 거론했다. 이어 "이분들은 상징적 인사다. 이들이 와서 홍보물 같은 걸 만들지 않고 기대하지도 않는다"고 강조했다.

그러면서 "김 전 대표는 충분히 실무도 할 수 있고, 영향력도 있어 확장된 해석을 하는 경우가 많은 만큼 우리 후보는 이런 해석의 긍정적인 효과와 부정적인 효과를 잘 판단해야 할 것"이라고 말했다.

진행자가 '김 전 대표 합류에 부정적이냐'고 질문하자 이 대표는 "우리 후보에게 김 전 대표의 이름을 들은 바가 없다"며 "이것도 어떤 분들이 앞서나간 게 아닌가"라고 답했다.

이 대표는 김병준 전 비대위원장 합류에 대해서는 "사실 이분에 대한 얘기는 들은 바가 있다"며 "확정적이라고 말씀드리기에 애매한 부분은 조금 있다"고 했다.

이 대표는 "김병준 전 비대위원장과 우리 후보가 상당한 소통이 있었던 것은 맞고 여러차례 교감이 있어 후보는 김 전 위원장의 합류를 기대하고 있는 것 같기도 하다"면서도 "김 전 위원장이 비대위원장을 그만두고 나가 계신 동안에 여러 인사들에게 부담이 될 만한 인터뷰를 많이 하셨다"고 설명했다.

이어 "개인적으로 푸셔야 될 것도 있다고 본다"고 덧붙였다. 김 전 위원장은 지난 2018년 7월부터 2019년 2월까지 국민의힘 전신인 자유한국당 비대위원장을 지냈다.

한편 김종인 전 비대위원장이 금태섭, 윤희숙 전 의원을 공동선대위원장으로 영입하자고 제안했다는 보도에 대해 이 대표는 "그 두분에게 김종인 전 위원장이 상당한 호감을가진 건 맞으나, 직접 얘기하기는 어렵다"고 말했다.

