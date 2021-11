롯데쇼핑, 서스틴베스트 ESG 평가 최고등급 획득

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데쇼핑은 서스틴베스트가 발표하는 2021년 하반기 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 최고 등급인 ‘AA등급’을 받았다고 18일 밝혔다.

서스틴베스트는 한국기업지배구조원, 대신경제연구소와 함께 국내 주요 ESG 평가기관 중 하나로 연 2회 평가를 진행하고 있으며 AA등급부터 E등급까지 총 7단계의 등급을 부여한다.

롯데쇼핑은 서스틴베스트의 지난 상반기 평가에서도 백화점·대형마트 중 유일하게 AA 등급을 받았으며, 이번 하반기에도 AA 등급 평가를 받아 유통업계의 ESG 활동을 선도해 나가는 기업으로 인정받게 됐다.

롯데쇼핑 관계자는 “ESG 경영 선포식 이후 준비하고 있는 프로젝트들을 차근차근 실현해 나가고 있는 중”이라며 “ESG 관리 수준을 전문 기관이 높게 평가했다는 점에서 체계적이고 전략적인 ESG 경영 교두보를 마련한 것으로 평가하고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr