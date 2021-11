[아시아경제 박지환 기자] NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 401,000 전일대비 4,500 등락률 -1.11% 거래량 540,444 전일가 405,500 2021.11.17 15:30 장마감 관련기사 조기 금리 인상 우려에 코스피 1%대 하락 마감코스피 장중 1%대 하락…개인 홀로 순매수기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락 close 는 인공지능(AI) 전문회사 설립 추진 보도와 관련 "사업 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토 중이지만 현재 구체적으로 결정된 사안은 없다"고 17일 공시했다.

회사 측은 "추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 하도록 하겠다"고 덧붙였다.

