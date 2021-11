[아시아경제 이민우 기자] 씨아이에스 씨아이에스 222080 | 코스닥 증권정보 현재가 16,000 전일대비 50 등락률 -0.31% 거래량 4,883,286 전일가 16,050 2021.11.17 15:30 장중(20분지연) 관련기사 씨아이에스, ‘리비안’ 시작으로 수주 물꼬 트나정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株! close 는 209억원 상당의 2차전지 전극공정 제조장비 공급 계약을 체결했다고 17일 공시했다. 이는 지난해 매출액의 17.66%에 해당하는 규모다. 계약 상대방의 기업경영상 비밀보호 요청으로 계약 기업명은 밝히지 않았다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr