경기도-3개 시(市) "일산대교㈜, 무료화 협상 적극 나서야"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 일산대교 무료화 협상에 적극 나서 달라고 일산대교㈜측을 압박하고 나섰다. 이는 수원지방법원이 최근 일산대교 통행료 집행금지는 재산권 침해에 해당한다는 판결을 내린 데 따른 것이다.

이번 법원 판결로 18일 자정부터 일산대교 통행료는 무료화에서 유료화로 바뀐다.

경기도는 17일 이한규 도 행정2부지사와 이재준 고양시장, 정하영 김포시장, 최종환 파주시장이 일산대교㈜ 사무소를 찾아 이 같은 내용의 '일산대교 무료통행 및 손실보상 협의 요청' 공문을 전달했다고 밝혔다.

도와 3개 시군은 이날 공문을 통해 "일산대교㈜의 손실이 전혀 없도록 정당한 보상금 중 일부를 선 지급할 계획"이라며 "국민들이 지속적으로 일산대교를 무료로 이용할 수 있도록 적극 협의에 나서 달라"고 요구했다.

도는 이를 위해 무료통행으로 인해 일산대교㈜측의 손실이 발생하지 않도록, 정당한 보상금 중 연내 집행이 가능한 60억원의 예산을 손실보상금으로 우선 편성한 상태다.

특히 참석자들은 김응환 일산대교㈜ 대표이사를 만나 일산대교 무료화의 당위성과 함께 정당한 손실보상금 지급 의사를 전달했다. 또 도민 교통기본권 보장과 이용자 혼란 방지를 위해 전향적 태도 변화를 촉구했다.

이날 일산대교 현장에는 서북부 3개시 시민단체 관계자들도 자리를 함께해 '무료화 소송을 신속히 진행하라'는 등 피켓 퍼포먼스를 펼치며 일산대교의 항구적인 무료화를 요구하는 시민들의 목소리를 전달했다.

이한규 도 행정2부지사는 "일산대교㈜는 그간 비싼 통행료로 희생을 감내해온 서북부 도민들의 목소리를 더 이상 외면하지 말고, 협상 테이블에 나와야 한다"며 "도는 앞으로도 본안판결에 최대한의 행정력을 동원해 일산대교의 항구적 무료화를 이뤄낼 수 있도록 적극 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

도와 서북부 3개 시는 올해 2월 공동성명서 발표를 시작으로 일산대교 무료통행을 위한 협조체계를 구축하고, 지난 달 27일과 이달 3일 두 차례의 공익처분을 통해 무료화에 대한 강력한 의지를 피력했다.

한편 일산대교 유료화는 오는 18일 자정(오전 0시)부터 재개된다.

도는 관련 사항에 대해 교통전광판(VMS), 언론홍보, 홈페이지 등 다양한 매체를 통해 이용객들에게 안내하고, 본안 판결 전까지 관계기관 협력, 민간투자법 법령 개정 등 중ㆍ장기 대응책을 추진해 나갈 계획이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr