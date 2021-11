부경대, 국토부 3D 모델링 공모전서 대상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교 학생이 국토교통부 주최 공간정보산업진흥원 주관으로 열린 ‘2021년 브이월드 3D 모델링 공모전’에서 2개 분야 대상을 수상했다.

공모전에서 부경대 공간정보시스템공학과 드론·위성사진측량연구실 소속 진청길, 김민서, 이다은 팀이 랜드마크 분야 대상, 김민지, 이세진, 이강함 팀이 소규모지역 분야 대상을 수상했다.

공모전은 브이월드와 디지털 트윈국토에 대한 국민들의 관심을 유도하기 위해 열렸다. 랜드마크, 소규모지역, 공간정보활용 아이디어 3개 분야로 해마다 열리고 있다.

공모전은 공공과 민간이 보유한 3차원 디지털 모형을 발굴해 공간정보 오픈플랫폼인 브이월드 지도 서비스를 무료 제공한다.

랜드마크 분야 대상을 받은 진청길 학생팀은 부산의 상징물로 용두산공원을 선정, 드론 항공촬영으로 3D 모델을 제작해 우수한 평가를 받았다.

진청길 학생팀은 용두산 공원의 랜드마크적 가치 제시와 공원 내 부산타워에 대한 모델링 영상정합 문제를 해결해 높은 품질의 3D 모델을 구현했고 가장 좋은 점수를 받았다.

소규모지역 분야 대상을 받은 김민지 학생팀은 중앙공원을 선정, 드론 항공촬영으로 3D 모델링 구축 시간과 비용을 효과적으로 단축시키는 방법을 제시했다.

김민지 학생팀은 충혼탑 첨탑부를 섬세하게 구현, 높은 효율성과 활용성을 인정받아 가장 높은 점수를 받았다.

부경대생은 공간정보시스템공학과 전공을 살려 드론 활용 공간정보구축 방안에 대해 다양한 관점으로 문제를 해결해 구현하는 방식을 제시했다.

