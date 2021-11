뚜레쥬르, ‘쿠키런: 킹덤’ 크리스마스 한정품 출시

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌의 뚜레쥬르가 크리스마스를 맞아 메가 히트 모바일 게임 ‘쿠키런: 킹덤’과 협업한 시즌 한정 제품을 선보인다고 17일 밝혔다.

데브시스터즈의 대표 게임 쿠키런: 킹덤은 먹히기 위해 태어난 운명을 거부하고 마녀의 오븐을 용감하게 탈출한 쿠키의 대서사를 바탕으로 모험과 전투, 왕국 건설, 성장 등 다채로운 플레이를 겸비한 게임이다. 올해 출시 이후 전 세계 누적 이용자수 3000만명 이상을 기록했다.

뚜레쥬르는 신제품에 역동적으로 달려가는 게임 속 쿠키들의 모습을 모티프로 게임 속 쿠키 캐릭터가 연상되는 맛과 게임 속 이미지를 구현했다.

대표 케이크는 ‘용감한 쿠키! 카라멜 마스카포네 생크림’이다. 촉촉한 초콜릿 시트 사이에 카라멜 마스카포네 크림과 쿠키 크럼블이 부드럽게 어우러진다.

‘쿠키런 초코 골드레이어’는 부드러운 초코·화이트 시트 속 두 가지 맛 초코 크림을 더한 케이크 위에 귀여운 쿠키런 장식물을 올린 것이 특징이다.

‘눈설탕맛 쿠키의 생크림 대모험’은 상큼한 딸기 요거트 크림과 베리잼이 어우러진 스노우 킹 위에 눈설탕 맛 쿠키 장식물을 올렸다. ‘체리 초코 케이크 캐슬’은 촉촉 달콤 초코 맛, 새콤달콤 체리 맛의 퐁 드 파티세리 케이크 위에 귀여운 딸기맛 쿠키 클레이로 장식한 2단 케이크다. ‘쿠키런 통나무 롤케이크’는 진한 초코 가나슈와 초코 크림을 샌드 한 롤케이크에 진한 초코크림을 통나무 모양으로 아이싱했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr