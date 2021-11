롯데마트, 거제 지역 ‘수산물 상생 대전’…최대 30% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 18일부터 24일까지 거제 지역 수산업계와 손잡고 지역 수산물 판매 활성화와 판로 개척을 위한 상생 협업에 나선다고 17일 밝혔다.

이번 행사에서는 롯데마트 전 점 매장에서 엘포인트 회원 대상으로 거제도산 가리비와 문어를 30% 할인된 가격에 판매한다. 롯데온에서도 행사 기간동안 동일한 가격에 해당 상품들을 만나볼 수 있다.

롯데마트 관계자는 “코로나19로 침체된 지역 경제를 되살리고 수산 어가의 판로 개척을 돕기 위해 거제시와 협업하여 이번 행사를 진행하게 됐다”며 “이번 행사가 거제 지역 경제 활성화에 도움이 되길 바라며, 소비자들에게도 신선한 수산물을 저렴한 가격에 구입할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

