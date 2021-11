檢, '이재명 변호사비 대납' 의혹 관련 법조윤리협 압수수색

[아시아경제 김대현 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보의 '변호사비 대납 의혹' 고발 사건을 수사 중인 검찰이 법조윤리협의회를 압수수색한 것으로 파악됐다. 법조윤리협의회는 일정 수 이상의 사건을 수임한 변호사 명단 및 사건 목록 등 수임 내역을 제출받아 검토하는 곳이다.

16일 법조계에 따르면 수원지검 공공수사부(부장검사 김종현)는 전날 서울 서초구 소재 법조윤리협의회 사무실을 압수수색했다. 검찰은 서울 지역 세무서도 함께 압수수색한 것으로 전해졌다.

이 후보가 경기지사 당선 이후인 2018년 말부터 지난해까지 공직선거법 위반 혐의로 기소돼 재판받는 과정에서 선임한 로펌과 변호사 수임 내역을 통해 정확한 사건 경위를 파악하려는 게 이번 압수수색의 목적인 것으로 알려졌다.

한편 지난달 7일 깨어있는 시민연대당은 이 후보의 변호사 비용이 알려진 것보다 거액이고, 이를 이 후보 측이 아닌 다른 곳에서 대납했다는 의혹을 제기하며 검찰에 고발장을 제출했다.

이 후보는 지난달 18일 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 "(2억5000여만원의) 변호사비를 다 지불했다"며 "경찰, 검찰의 압수수색 필요 없이 계좌추적에 다 동의한다. 얼마든지 하라"고 말했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr