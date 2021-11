[포토]거창 창포원, 천연기념물 330호 '수달 가족' 등장

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군 거창 창포원은 꽃의 아름다움과 수질정화 기능을 겸비한 꽃창포를 심어 만든 수변 생태공원으로 수달, 새매, 큰고니 등 천연기념물 및 멸종위기 생물이 분포하고 250여 종의 다양한 동식물이 서식하고 있다고 알려져 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr