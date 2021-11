[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사는 16일~내달 5일 화폐박물관 특별전시실에서 ‘그리고, 공감’을 주제로 지역 서양화가들의 유화작품 전시회를 연다고 16일 밝혔다.

전시회는 지역 서양화가들의 모임 ‘그리움’의 정기 회원전(4회)으로 박경미·이은주·이창은·최희영·최인숙 화가 등의 작품 20여점을 선보인다.

‘그리움’은 대전미술대전, 금강미술대전, 대전보문미술대전, 대전여성미술대전 등 대회에서 다수 수상경력을 가진 지역 서양화가 모임이다.

조폐공사 이강원 차장은 “전시회를 통해 관람객이 그간 코로나19로 쌓아뒀던 답답함을 잠시나마 털어낼 기회를 갖게 되길 기대한다”고 말했다.

