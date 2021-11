S-OIL '2021 올해의 시민영웅' 시상

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL은 한국사회복지협의회와 함께 16일 서울 마포구 공덕동 본사에서 '2021 올해의 시민영웅 시상식'을 열고 위험에 처한 이웃을 구하기 위해 의로운 희생정신을 발휘한 올해의 시민영웅 20명을 선정해 상패와 상금 1억4000만원을 전달했다.

S-OIL은 9월 경남 진주시 남해고속도로 진주나들목 인근에서 사고 난 차량의 운전자를 돕던 중 사고를 당해 사망한 (故)이영곤(남·61세)씨, 7월 경기도 수원시 망포동 한 상가 건물 옥상에서 발생한 화재를 초기 진압하여 사고 확산을 막다가 부상을 입은 김재관(남·44세)씨 등 의사자 1명, 의상자 4명, 활동자 15명의 시민영웅들에게 각각 상금과 상패를 전달했다.

알 카타니 S-OIL 최고경영자(CEO)는 "위험에 처해 있는 이웃을 위해서 희생정신을 발휘한 시민들은 우리 사회의 진정한 영웅"이라면서 "이러한 숨은 영웅들처럼 S-OIL 또한 믿고 의지할 수 있는 지킴이가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

S-OIL은 2008년부터 14년 동안 총 269명의 시민 영웅을 발굴하여 20억원을 후원하며 용감한 시민정신을 발휘해 위험한 상황에서 이웃을 구한 의인들을 지원하고 있다.

