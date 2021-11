퀄컴, 수석 부사장·아태지역 총괄 사장에 권오형 퀄컴코리아 사장 임명

[아시아경제 구은모 기자] 퀄컴은 퀄컴 본사 수석 부사장 겸 아시아·태평양 지역 총괄 사장에 권오형 퀄컴코리아 사장(사진)을 승진 임명한다고 16일 발표했다.

권오형 아태지역 총괄 사장은 중국과 인도를 제외한 아태지역 전체를 담당하게 된다. 권 신임 아태지역 총괄 사장은 이번 선임 발표와 함께 즉시 취임하며, 짐 캐시 퀄컴 본사 수석 부사장 겸 글로벌 사업 운영 총괄에게 직접 보고한다.

권 신임 아태지역 총괄 사장은 2007년 퀄컴 본사 미국 샌디에이고에서 한국영업 이사로 퀄컴에 합류해 퀄컴의 모바일, 컴퓨팅, 인프라, RF 프론트엔드, 커넥티비티, 사물인터넷, 오토모티브 사업의 주요 거래처를 견인하는데 핵심 역할을 담당했다. 2012년 본격적으로 한국 사무실로 이동해 퀄컴 CDMA테크놀로지(QCT) 코리아 모바일/IoT 부문 영업 전무와 한국영업 담당 부사장직을 역임했으며, 2019년 퀄컴 본사 부사장 겸 퀄컴코리아 사장에 선임됐다.

아울러 재직 기간에 퀄컴코리아의 고객기반 및 기술 포트폴리오 확대를 지원하는 영업 및 고객 엔지니어링(Customer Engineering, CE) 조직을 강화했으며 공급망 안정화를 모색하고, 제품 마케팅 및 통신사 지원부서들의 역량을 늘려왔다.

짐 캐시 퀄컴 글로벌 사업 운영 총괄은 "권 신임 아태지역 총괄 사장은 강력한 영업 및 CE 조직을 이끌며, 주요 고객사들과 함께 글로벌 이동통신 시장에서 프리미엄 모바일 경험과 성능의 기준을 한 단계 높였다"며 "퀄컴 CDMA테크놀로지 사업부 전반의 제품 포트폴리오를 위한 선도적인 사업플랫폼을 구축했다"고 말했다.

권 신임 아태지역 총괄 사장은 퀄컴 합류 전 미국 통신사 스프린트의 단말기 사업부에서 휴대폰 개발 인증 및 출시를 담당했고, 이소텔레콤의 미주 법인장직과 LG전자 미국·일본 영업직을 담당하며 이동통신 및 해외영업 전문가로서의 전문성을 쌓았다. 1996년 연세대학교 교육학과를 졸업했으며, 2008년 미국 피닉스 대학교에서 경영학석사(MBA) 학위를 취득했다. 또 주한미국상공회의소(AMCHARM·암참) 이사회 부회장으로 활동하고 있다.

