[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 21일까지 농협경제지주 입점을 기념해 고품질 국산 농산물을 할인 판매한다고 16일 밝혔다.

이번 기획전에서는 과일, 채소·견과, 김치·고춧가루, 양곡 등 프리미엄 농식품을 최대 30% 할인 판매한다.

1만원 이상 구매 시 최대 5000원까지 할인되는 15% 할인쿠폰을 G마켓과 옥션 사이트 별로 ID 당 하루 2장씩 제공한다.

G마켓 관계자는 “농가 경제 활성화를 위해 힘쓰고, 품질 좋은 국산 농산물을 선보이는 농협경제지주의 입점을 알리기 위해 특별 할인전을 준비했다”며 “제철 과일, 김장용 식자재, 양곡 등 높은 질의 농식품을 엄선한 만큼 좋은 반응을 얻을 것”이라고 말했다.

