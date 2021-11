경성일보 여덟 권, 한지 리프캐스팅으로 복원

국립중앙도서관, 한지와 기존 섬유 혼합해 복원용 섬유 개발

1925~1927년 발간된 경성일보 여덟 권(4526면)이 리프캐스팅으로 복원됐다. 리프캐스팅이란 섬유 용액으로 종이의 결실을 메우는 작업이다. 수작업보다 소요시간이 적고 종이 특성에 맞는 복원이 가능하다.

국립중앙도서관은 한지를 활용해 균일하고 정확한 복원에 성공했다고 15일 전했다. 복원처리는 대상자료 상태분석, 리프캐스팅 섬유제작, 리프캐스팅 처리, 탈수, 건조, 제본 등 여섯 단계로 나눠 이뤄졌다. 관건인 오염제거와 탈 산성화는 습식세척 공정으로 화학적 안정화와 보존성을 확보했다. 관계자는 "한지와 기존 섬유를 혼합해 복원용 섬유를 개발했다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.

복원된 경성일보는 고해상도 스캐닝 작업을 거쳐 온라인 서비스에 활용된다. 경성일보는 1906년 창간한 조선총독부 기관지다. 발견 당시 종이 색이 변하고 접착제 등이 훼손돼 있었다. 접합부 여백이 좁아 일부 내용도 파악할 수 없었다.

