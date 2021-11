허성무 창원시장, 역대 최대 국비 확보에 '안간힘'

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 허성무 경남 창원시장은 15일 역대 최대 규모 내년도 예산확보를 위해 국회와 정부를 찾았다.

이날 허 시장은 이종배 예산결산특별위원회 위원장과 위원들, 이채익 문화체육관광위원장을 만나 예산 반영을 요청했다.

허 시장은 국립현대미술관 분관 건립 타당성 분석 연구용역 5억원, 2022년 한-세계화상 비즈니스위크 10억원, 진해 신항 건설사업(1단계) 145억원, 혁신데이터센터 구축사업 29억원, 창원 강소연구개발특구 육성사업 20억원 등 내년 핵심사업에 국비 지원을 거듭 요청했다.

또 스마트제조 고급인력 양성 27억5000만원, ICT 융합 제조 운영 체제개발 및 실증사업 86억원, 창원시립복지원 이전 신축공사 15억원, 대산 동읍 하수관로 설치공사(3단계) 46억원, 진동 물재생센터 증설사업 15억원 등 총 15개 사업, 467억8000만원의 증액을 건의했다.

이어 허 시장은 기획재정부 최상대 예산실장, 강완구 사회심의관을 만나 시 주요 현안 사업의 예산 반영에 관심과 지원을 당부했다.

허 시장은 "내년도 예산안이 최종 확정되기 전까지 지속해서 국회를 찾아 현안과 지역발전을 위한 사업에 추가 국비가 반영되도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

한편 내년도 정부 예산안은 국회 상임위원회별 심사와 최종 예산결산특별위원회의 심의를 거쳐 다음 달 최종 확정된다.

