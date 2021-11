큐로홀딩스, 와우팍스거래소 지분인수…암호화폐 거래소 시장 진출 본격화

[아시아경제 이광호 기자]국내 큐로그룹 내 (주) 큐로홀딩스 큐로홀딩스 051780 | 코스닥 증권정보 현재가 604 전일대비 13 등락률 +2.20% 거래량 1,070,571 전일가 591 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 “세계적 에너지 대란…천연가스 주 발사 준비 완료” 함께 확인하시죠![특징주] 큐로홀딩스, 천연가스 급등에 자회사 美유·가스전 사업 부각 강세[e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close 는 블록체인 기술과 가상자산 플랫폼에 대한 관심도를 높이고, 새로운 사업 기회를 모색하기 위해 국내 중견 암호화폐 거래소인 와우팍스 익스체인지㈜의 최대주주 지분을 인수해 본격적인 암호화폐 거래소시장에 진출한다고 15일 밝혔다.

와우팍스 익스체인지는 2020년 11월 설립된 자본금 12억원 규모의 국내 글로벌 가상자산 플랫폼 거래소이다. 특정금융정보거래법 시행에 맞춰 지난 9월 정보보호관리체계(ISMS)인증을 취득했으며, 금융정보분석원(FIU)에 가상자산거래소 신고서 제출을 완료한 바 있다.

2021년 11월 현재 와우팍스는 1만5000여명의 고객을 보유하고 있으며, 비트코인, 이더리움, 테더, 비트하오 등 총25개의 암호화폐가 거래되고 있다. 현재 테더(USDT) , 비트코인(BTC) 을 기축으로 운영 중이며, 향후 국내 원화를 기축으로 회원들에게 각종 코인의 원활한 중계서비스를 제공하기 위해 은행 실명확인계좌 계약을 추진해 금융정보분석원 변경신고를 추진할 예정이다.

조중기 큐로홀딩스 대표는 "양사는 협력 관계를 강화하고, 블록체인 기술에 대한 열정을 지렛대 삼아 지속적인 블록체인 기술개발과 대체불가토큰(NFT) 및 디파이 등의 최신 서비스상품 확충 등을 협력할 것"이라며 "건전한 암호화폐 생태계 조성을 선도하고, 글로벌 거래소로 키워나가겠다"고 말했다.

