신세계인터내셔날, '연작·비디비치' 독점 성분 개발로 승부

핵심 원천기술 '고삼 추출물'

자극없이 각질케어·쿨링효과 수분충족



100% 아미노산 계면활성제 클렌징폼

풍성한 거품에 피부당김 없어



화장품 우수사례 2021 K-박람회 참가

제품 연구성과·논문 전시…기술력 인정

[아시아경제 이승진 기자] 신세계인터내셔날이 화장품 사업 경쟁력 강화를 위해 독점 성분 개발에 본격적으로 나선다. 경쟁이 치열한 화장품 시장에서 핵심 원천 기술을 확보해 독보적인 경쟁력을 갖춘다는 전략이다.

독자 성분 ‘고삼 추출물’

신세계인터내셔날의 고기능 스킨케어 브랜드 연작은 올해 6월 원료사와 함께 개발한 독점 성분 고삼 추출물을 함유한 피부 진정 케어 라인 ‘카밍앤컴포팅’을 출시했다. 고삼은 예로부터 몸에 좋은 성분이 많아 잎부터 뿌리까지 전초 모두가 사용되는 전통 약재다. 성질이 차가워 열을 다스리고 습기를 제거하는 데 효능이 있는 것으로 알려져 있다.

신세계인터내셔날은 고삼의 효능에 대한 연구를 통해 고삼 추출물을 연작만의 독점 소재로 공동 개발하는 데 성공했다. 이후 고삼의 효능을 알리기 위해 고삼 추출물의 효과에 대한 논문을 공동 저자들과 함께 발표하고 대한화장품학회지에 게재했다. 논문에 따르면 고삼 추출물은 피부장벽 강화와 피부 보습에 탁월한 효과를 나타냈다. 보습작용에 뛰어난 히알루론산 발현이 최대 145% 증가했으며, 피부의 가장 외각층인 각질세포막 형성이 39% 증가해 외부 자극으로부터 피부를 보호해 준다. 염증 유발과 연관된 신호전달 물질도 22% 감소하는 등 피부 진정 효과를 보였다.

이렇게 개발된 고삼 추출물은 최근 급성장하고 있는 민감성 화장품 시장을 겨냥한 연작의 민감성 라인 카밍앤컴포팅의 핵심 성분으로 사용됐다. 연작의 카밍앤컴포팅 라인은 △부드러운 각질 케어가 가능한 패드 형태의 토너 △바르는 즉시 피부 온도를 4도가량 낮춰 주는 쿨링 앰플 △끈적임 없이 수분을 채워주는 산뜻한 젤 타입의 수분 크림 3종으로 출시됐다. 피부 자극을 줄이기 위해 EWG 그린 등급(미국 비영리 환경 연구 단체 기준 가장 유해성분이 낮은 등급)의 순한 성분만을 사용했으며, 민감성 피부 사용 적합성 테스트를 완료해 예민하고 여린 피부도 안심하고 사용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

100% 아미노산계 계면활성제 특허

프리미엄 화장품 브랜드 비디비치는 특허 기술을 앞세운 클렌징폼으로 국내외 클렌징 시장을 집중 공략하고 있다. 비디비치는 지난 8월 아미노산계 계면활성제 100%를 사용한 저자극 세안제 ‘마일드 아미노 페이셜 폼’을 한국과 중국 시장에 동시 출시했다. 국내 특허 출원을 완료한 상태이며, 현재 중국 특허 출원도 진행하고 있다.

아미노산 계면활성제는 피부 구성 물질인 아미노산 단백질에서 유래돼 피부 자극이 적은 성분이다. 하지만 단독으로는 풍성한 거품을 내거나 높은 세정력을 구현하기 힘들어 기타 계면활성제를 혼합해 사용하는 경우가 많았다. 이에 신세계인터내셔날은 한국콜마와 손잡고 공동 연구 개발을 진행했으며, 100% 아미노산 계면활성제를 사용해 기존 아미노산 계면활성제가 갖고 있던 제형과 세정력의 한계를 극복한 제품을 출시했다.

비디비치의 ‘마일드 아미노 페이셜 폼’은 부드러운 크림 타입으로 피부를 자극하지 않는 풍성하고 순한 거품이 특징이다. 피부 단백질을 구성하는 21가지 아미노산에서 유래된 3가지 아미노산계 계면활성제만을 특별히 배합해 세정력과 보습력이 뛰어나다. 또 마이크로바이옴 과학을 적용한 프리바이오틱스와 프로바이오틱스 발효물이 피부가 스스로 건강해질 수 있도록 돕는다. 여기에 피부 진정 효과가 뛰어난 병풀추출물과 수분을 공급해주는 판테놀 성분 등이 함유돼 있어 세안 후에도 피부 당김 없이 촉촉하고 건강한 피부를 유지시켜 준다.

민감성 피부도 안심하고 사용할 수 있도록 인공적인 향이나 색소를 첨가하지 않았으며, EWG 그린등급의 성분만을 사용했다. 세계적으로 공신력 있는 피부과학연구소 독일 더마테스트에서 민감성 피부 대상 ‘엑설런트’ 등급을 인증받아 제품 안전성까지 공식으로 입증했다.

앞서가는 자체 기술력

신세계인터내셔날은 지난 8일부터 11일까지 문화체육관광부 등 6개 정부부처가 개최하는 ‘2021 K-박람회’에 피부 특성 데이터와 맞춤형 화장품 우수사례 기업으로 참가했다. 자체 기술력과 특허 성분을 보유한 화장품 기업으로 인정받고 정부 주관 한류 행사에 우수사례로 참가하게 된 것이다.

‘2021 K-박람회’는 11월 한 달간 온·오프라인 한류 상품을 알리고 연관 산업의 해외 진출을 돕는 등 한류 세계화에 앞장서기 위해 기획됐다. 신세계인터내셔날은 코엑스 그랜드볼룸 보건복지부 부스 내 K-뷰티 대한화장품산업연구원 주최공간을 통해 연작과 비디비치의 제품과 연구 성과 및 논문 등을 전시했다.

신세계인터내셔날은 투자와 지속적인 연구개발(R&D)을 통해 경쟁사가 따라올 수 없는 원천 기술을 확보하고 독점 소재를 추가 개발해 나간다는 방침이다. 이를 통해 브랜드의 신뢰도와 인지도를 높이고 해외 시장에서 사랑받는 글로벌 화장품 기업으로 도약한다는 포부를 밝혔다.

