캠코, 카카오뱅크와 하우스푸어 재기지원 업무협약

[아시아경제 이광호 기자]한국자산관리공사(캠코)는 카카오뱅크와 하우스푸어 등 취약·연체차주의 성공적 재기지원을 위한 업무협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

이번 업무협약은 두 기관이 취약·연체 채무자의 주거 안정과 경제적 재기지원을 위한 협력방안을 모색하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 캠코는 카카오뱅크 주택담보대출에 연체가 발생하는 경우 해당 채권을 인수해 연체 채무자에게 채무조정 프로그램 등을 제공함으로써, 주택담보대출 채무자의 주거 안정과 재기를 돕는다.

또한 두 기관은 캠코가 지원하는 주택매각 후 임차거주(S&LB) 프로그램 개선 등 캠코의 공적기능과 카카오뱅크의 IT 금융 인프라를 활용해 코로나19 등으로 대출금을 갚기 어려운 연체 채무자를 지원하기 위한 협력 사업을 추진한다.

천정우 캠코 가계지원본부장은 "이번 협약은 캠코가 금융플랫폼과 협력하는 첫 사례로서, 연체발생에 대비해 주거 취약계층 지원방안을 마련한 데 의미가 크다"며 "앞으로도 캠코가 경제 안전판으로서 역할을 다할 수 있도록 코로나19 극복과 가계경제 활력 제고를 위해 협력과 혁신을 확대해 가겠다"고 말했다.

