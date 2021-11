대전시, 대학생 겨울방학 아르바이트 모집…17일~19일 원서접수

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 겨울방학 동안 시청과 유관기관에서 아르바이트 할 대학생을 모집한다.

시는 17일~19일 시 홈페이지를 통해 대학생 아르바이트 지원신청을 받는다고 15일 밝혔다.

지원은 공고일 현재(15일) 대전에 거주하거나 지역 소재 대학에 재학 중인 대학생 누구나 할 수 있다.

모집 인원은 총 93명이다. 시는 1차 3배수 인원을 선발한 후 가구원, 학년, 연령, 적격여부 등을 심사해 내달 20일 최종 선발자를 발표할 계획이다.

선발된 대학생은 내년 1월 3일~27일 시청과 사업소, 공사·공단 등 20여개 기관에서 근무하고 만근 땐 130만원의 임금을 지급받게 된다.

근무는 주5일 오전 9시부터 오후 4시까지다.

겨울방학 아르바이트에 관한 기타 자세한 내용은 시 홈페이지 ‘2021년 겨울방학 대학생 아르바이트 모집 공고’를 참조하면 된다.

박지호 시 청년정책과장은 “겨울방학 대학생 아르바이트 사업이 코로나19 장기화로 심리·경제적 어려움을 겪는 학생들에게 작게나마 도움이 되길 바란다”며 “지역 대학생의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr