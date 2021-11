[e공시 눈에띄네]코스피 - 12일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 한국공항=3분기 영업손실로 2억1100만원을 기록해 적자지속, 매출액은 32% 성장한 868억원, 순이익은 1억3700만원으로 흑자전환.

◆ 아센디오=아이엠에이치엔터네인먼트의 주식 2121주 취득을 위해 50억원 규모로 전환사채 발행 결정.

◆ 크라운제과=충남 아산시 부근 토지 및 건물을 지디엠에셋에 650억원 규모에 양도하기로 결정.

◆ 에스엘=자회사인 Tennessee, LLC가 한국산업은행으로부터 차입한 자금에 대해 383억원 규모로 채무보증을 결정.

◆ 메리츠증권=주주가치 제고를 위해 삼성증권과 1400억 규모로 자사주 취득 신탁계약 체결을 결정했다고 공시.

◆ 쎌마테라퓨틱스=운영자금 조달을 위해 50억원 규모로 전환사채 발행을 결정했다고 공시.

