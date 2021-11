경기도농수산진흥원 'G마크 김장대전'…최대 44% 할인판매

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도농수산진흥원이 김장철을 맞아 도 농수산식품 온라인몰 '마켓경기'에서 다음 달 7일까지 김치와 김장 원부재료를 합리적인 가격에 판매하는 'G마크 김장대전'을 연다.

이번 행사에서는 겨울 김장을 위한 G마크(경기도 우수식품) 인증 품목과 여러 관련 상품들을 최대 44%까지 할인 판매한다.

주요 품목별 가격을 보면 절임배추 10kg은 1만9200원, 20kg은 3만3600원이다. 또 김치 양념 속 3kg과 5kg은 각각 1만8400원, 2만8000원이다. G마크 고춧가루 1kg은 1만6800원, 김치에 들어가는 배 7.5kg은 1만9600원이다.

도 농수산진흥원은 집에서 간편하게 김장을 원하는 소비자들을 위해 김장세트도 판매한다. 가격은 10kg(절임배추 7kg, 양념 3kg) 2만8800원, 20kg(절임배추 14kg, 양념 6kg) 6만2400원이다.

김장에 빠질 수 없는 G마크 무항생제 돼지목살 600g은 1만3720원이다.

안대성 도 농수산진흥원장은 "김장 물가가 전반적으로 상승한 가운데 믿을 수 있는 G마크 업체 재료를 좋은 가격에 구매할 수 있는 행사를 기획했다"고 설명했다.

