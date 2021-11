[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 6층 컬럼비아 아웃도어 매장에서 겨울을 맞아 가족이 함께 데일리 하게 즐길 수 있는 플리스 일명 뽀글이 의류를 선보이고 있다. 뽀글이는 의류 표면이 마치 푸들 강아지나 양의 털처럼 뽀글뽀글해 뽀글이라고 많이 불리고 있으며, 최근 몇 년째 지속적인 인기를 끌고 있는 의류 중 하나로 보온성이 좋고 세탁이 쉬어 패딩을 제치고 겨울철 국민 외투로 인기를 끌고 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr