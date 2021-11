양향자 의원 "광주 관문 송정역, 지역상품 마케팅 장으로 만들어야"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 양향자 국회의원(광주 서구을)이 “광주의 관문인 송정역을 대표상품 마케팅 전진기지로 만들자”고 주장했다.

양 의원은 지난 13일 광주김치타운에서 열린 ‘세계를 잇는, 광주김치의 날’ 행사에서 “광주의 관문인 광주 송정역이 우리 광주의 대표 상품을 판매하는 마케팅 장이 돼야 한다”며 “광주송정역에 광주김치와 광주빵 등 광주를 대표할 수 있는 상품의 판매장을 만들어 광주를 찾아온 사람들에게 광주상품을 선물로 가져갈 수 있도록 해야 한다”고 밝혔다.

이어 “이 같은 생각은 그동안 줄곧 해왔던 것”이라며 “이용섭 광주광역시장님과 김용집 시의장님, 그리고 광주 국회의원님들과 함께 이를 의논해 적극적으로 추진해가도록 하자”고 덧붙였다.

양 의원의 이 같은 주장은 그동안 광주가 먹거리 등 광주상품을 알리기 위해 다양한 홍보마케팅을 벌이고 있지만, 정작 광주송정역에 광주를 대표하는 관광상품판매장이 마련돼 있지 않아 광주를 알릴 기회를 놓치고 있다는 지적에 따른 것이다.

여행이나 업무를 위해 광주를 찾게 되면 누구나 광주의 전통과 문화를 상징하고, 광주를 상징하는 상품을 하나쯤 사고 싶어 하지만 그런 마땅한 장소가 없었다.

각 지자체마다 지역상품 이름이 새겨진 쇼핑백을 들고 다니는 것만으로도 자연스럽게 지역홍보가 가능하기 때문에, 관문 역에 지역 대표브랜드 판매매장을 마련하는 데 공을 들이고 있다.

대전역의 ‘성심당’ 신경주역의 ‘황남빵’, 동대구역의 ‘근대골목단팥빵’과 ‘삼송빵’, 그리고 ‘메디시티’, 전주역에 ‘천년누리전주푸드(전주빵카페)’ 등을 앞다퉈 마련했다.

이렇게 형성된 지역 브랜드는 지자체가 열심히 홍보하는 공식 로고보다 더 이목을 끌었다.

광주는 그동안 광주 대표브랜드에 대한 마케팅이 아쉬웠다. KTX에 이어 SRT가 개통되면서 광주송정역은 상권의 중심지로 부상했지만, 부산오뎅 판매장에서 광주 주먹밥 판매장으로 바뀐 게 전부였는 게 양 의원의 설명이다.

양 의원은 “우리 지역에서 탄생해 유명해진 브랜드는 우리 광주를 대표하는 이미지로 만들어야 하고, 이게 광주 마케팅의 시작이다”며 “광주김치, 광주빵, 광주떡 등 매장을 광주 관문에 열어 유무형의 경제 효과를 얻고, 일자리를 마련하자”고 강조했다.

